مارادونا يعرب عن سعادته بتأهل الأرجنتين للمونديال

(د ب أ): أعرب أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن فرحته بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء تأهل المنتخب الأرجنتيني في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية عندما فاز على نظيره منتخب الإكوادور 3 / 1 فجر الأربعاء (بتوقيت غرينيتش).

وقال مارادونا (56 عاما) عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الحفاظ على احترام العالم للسماوي والأبيض (منتخب الأرجنتين)”.

ووضع مارادونا بجانب عبارته على “انستغرام” صورة لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي سجل الأهداف الثلاثة لفريقه في مرمى الإكوادور، ليمنح بلاده فوزا ثمينا ويصعد بها إلى المونديال.

وقبل ساعات قليلة من المباراة، قال مارادونا عبر “انستغرام” أيضا أنه سيشاهد لقاء منتخب الأرجنتين عبر شاشات التليفزيون من دولة الإمارات، التي يقيم فيها حاليا لتدريب نادي الفجيرة، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتس.

وفاز مارادونا، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ، بكأس العالم 1986 في المكسيك.