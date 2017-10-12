إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة الشواطئ الليبية

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة شواطئ منطقة الصياد شمال غربي العاصة طرابلس.

وقالت البحرية، في بيان، إن زورقاً تابعاً لقوات حرس السواحل في قطاع طرابلس تمكن، صباح أمس، من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، على بعد 14 ميل قبالة منطقة الصياد.

وأوضحت أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس (تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً).

وأضافت أن فرقاطة إيطالية تواجدات في المنطقة، وأنقذت حوالي 40 مهاجراً، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت البحرية الليبية، الأربعاء، إنقاذ 90 مهاجراً غير شرعي، بينهم 20 امرأة وتسعة أطفال، على بعد 5 أميال قبالة شواطئ مدينة صبراتة (شمال غرب).

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.