ماركة “غوتشي” تتخلى عن استخدام الفرو في مجموعاتها

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت ماركة “غوتشي” الايطالية الشهيرة للمنتجات الفاخرة، انها قررت التوقف عن استخدام الفرو في مجموعاتها الجديدة اعتباراً من العام المقبل، وستعرض للبيع في مزاد علني كميات الفرو التي لا تزال تملكها. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من مجموعة ربيع وصيف 2018، على ما قال رئيس الشركة ماركو بيتساري في لندن خلال كلمة ألقاها امام “لندن كوليدج اوف فاشن”.

وأوضح ان هذا التطور “يظهر التزامنا المطلق جعل التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من نشاطنا”.

وقال ماركو بيتساري ان العائدات الناجمة عن بيع الفرو المتبقي لدى الدار في مزاد ستذهب الى منظمتين، تعنيان بالدفاع عن الحيوانات هما “هيوماين سوسايتي انترناشونال” (إتش اس آي) و “لاف” (إيطاليا).

وأوضحت رئيسة “إتش اس آي” كيتي بلوك في بيان ان قرار غوتشي “يغير المعطيات” وسيخلف “أثراً كبيراً” سيدفع آخرين في أوساط الموضة الى ان يحذوا حذوها.

وكانت ماركة “ارماني” الايطالية الفاخرة أيضاً أعلنت في العام 2016 تخليها عن الفرو في مجموعاتها.