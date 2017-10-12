الرئيس الفلسطيني يزور قطاع غزة في غضون شهر

“القدس العربي” – وكالات: يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى قطاع غزة “خلال اقل من شهر” في سياق جهود المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أفاد قيادي فلسطيني الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الآغا لوكالة فرانس برس، ان “كل الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً ستنتهي قريباً جداً، في غضون ايام على ابعد تقدير وسيصدر الرئيس ابو مازن قراراً بإلغائها جميعاً”، وذلك في اشارة إلى التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حركة حماس وبينها التوقف عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة.