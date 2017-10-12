الإحتلال الإسرائيلي يصادر 36 دونماً زراعياً في الضفة



“القدس العربي” – وكالات: قال مسؤول فلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي، قرر مصادرة 36 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع)، من أراضي المزارعين الفلسطينيين، في منطقة الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في منطقة الأغوار (يتبع للحكومة) إن الجيش الإسرائيلي سلّم اليوم قراراً للمزارعين في منطقة “بردلة” في الأغوار الشمالية (شمال شرق الضفة) بمصادرة 36 دونماً.

وأوضح بشارات، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن السكان يحملون أوراقاً ثبوتية، بملكية تلك الأراضي التي تُزرع بالخضروات منذ عشرات السنين.

وبيّن أن القرار يهدف إلى “تهجير السكان من أراضيهم، والسيطرة عليها لصالح الاستيطان”.

وأضاف بشارات:” الجيش الإسرائيلي يحارب السكان في لقمة عيشهم”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بياناً صحافياً حول الأمر.

ويقطن منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي، والزراعة.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80% من منطقة الأغوار، وتقيم فيها 21 مستوطنة إسرائيلية، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى للاحتفاظ بالوجود الأمني فيها، ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم “لن يبنوا دولتهم المستقلة، بدون الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية”.