الجيش العراقي يسقط طائرة مسيرة للبشمركه

“القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن الدفاعات الجوية التابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي قامت بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات البيشمركة فوق إحدى المناطق المتنازع عليها جنوب شرق الموصل.

وبحسب مصدر في قيادة قوات الفرقة 16 بالجيش، فقد أكد في تصريح، نشره موقع (NRT)، اليوم (12 تشرين الأول 2017)، ان الطائرة كانت في مهمة استطلاعية في اجواء ناحية النمرود، وكانت تقوم بتصوير انتشار قوات الفرقة بالناحية وحولها، وهي من المناطق المتنازع عليها ويحظر على طائرات الاستطلاع تصويرها من اية جهة كانت.

واشار إلى أن الطائرة المسيرة التابعة لقوات البيشمركة الكردية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للفرقة، حيث سقطت في قرية السلامية التابعة للناحية جنوب شرق الموصل.