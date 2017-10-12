تلوث الهواء يتسبب بوفاة نصف مليون أوروبي سنوياً

“القدس العربي” – وكالات: يستمر تلوث الجو في التسبب بأكثر من نصف مليون وفاة مبكرة سنوياً في القارة الأوروبية، رغم تسجيل بعض التحسن على ما قالت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي.

وقال هانس برونيكس مدير الوكالة ومقرها في كوبنهاغن في البيان، “من المشجع ان نرى الكثير من الحكومات الأوروبية ولا سيما المدن تشكل قدوة في حماية صحة الأفراد من خلال تحسين نوعية الهواء”.

ويبقى تلوث الجو السبب البيئي الرئيسي للوفيات المبكرة.

وجاء في التقرير ان 428 الف وفاة مبكرة من أصل 520400 سجلت في 41 دولة اوروبية في العام 2014 (في مقابل 550 الفاً في 2013)، كانت مرتبطة مباشرة بالجزئيات الصغيرة المتواجدة في الجو وهي غبار مجهري ناجم خصوصاً عن المحروقات الاحفورية تعتبره منظمة الصحة العالمية مضراً.

وفي الاتحاد الاوروبي كانت هذه الجزئيات مسؤولة عن 399 الف حالة وفاة مبكرة من اصل 487 الفاً.

واظهرت البيانات التي جمعت في محطات الرصد ان 82 % من سكان المدن كانوا في العام 2015 عرضة لهذه الجزئيات الصغيرة في مقابل 85 % في العام 2013.

وقال كارمينو فيلا المفوض الاوروبي لشؤون البيئة في بيان ان “المفوضية الاوروبية عازمة على مواجهة هذه المشكلة ومساعدة الدول الاعضاء على ان تكون نوعية الهواء الذي يتنشقه مواطنوها ضمن المعايير”.