ميسي يتطلع إلى التوهج على الملعب الجديد لاتلتيكو في الدوري الإسباني

(د ب أ): يخرج برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لملاقاة اتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو للمرة الأولى السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الثامن على التوالي لتعزيز موقعه في الصدارة.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى مونديال روسيا عبر الفوز على الإكوادور 3 1/ ويعول النادي الكاتالوني على هدافه في سبيل تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة.

وكان لاتلتيكو مدريد نصيب الأسد من الأهداف التي سجلها ميسي بواقع 27 هدفا في 34 مباراة في الدوري الإسباني ليكون ثانى أكثر الاندية تلقيا للاهداف من جانب ميسى بعد أشبيلية.

ولكن خوانفران مدافع اتليكو يعتقد أن فريقه صاحب المركز الرابع، عليه أن يعمل بشكل أكثر جدية لإيقاف خطورة ليس ميسي وحده ولكن زملائه في برشلونة أيضا.

وقال خوانفران “برشلونة لديه فريق رائع ولاعبين رائعين، ميسي يصنع الفارق، اندريس انييستا استعاد مستواه مجددا، سيرجيو بوسكيتس وخوردي البا رائعين”.

وأضاف “من أجل تحقيق الفوز علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونخرج كل إمكانياتنا، المفتاح بالنسبة لنا هو عدم إشعارهم بالراحة”.

وأشار “برشلونة ليس ميسي فقط، ينبغي أن نكون في القمة في مواجهة كل الفرق”.

ويصارع انييستا الزمن من أجل اللحاق بالمباراة نظرا لإصابته في أربطة الساق، فيما يفتقد برشلونة جهود رافينيا وعثمان ديمبلي.

وقال انييستا “خلال اليومين المقبلين سنرى ما سيحدث، واثق من التعافي والمشاركة مع الفريق”.

ويخوض اتلتيكو المباراة بصفوف مكتملة باستثناء سيمي فرساليكو الذي يعاني من مشكلة عضلية.

وفاز اتلتيكو على ملعبه الجديد على ملقة واشبيلية لكنه تعرض للخسارة على نفس الملعب أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ويحلم الفريق بإنزال الهزيمة ببرشلونة في واندا ميتروبوليتانو.

ويوم السبت أيضا يلتقي ريال مدريد مع مضيفه خيتافي.

ويفتقد زين الدين زيدان مدرب الريال جهود جاريث بيل وماتيو كوفاسيتش وداني كارفاخال والحارس كيلور نافاس الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب كوستاريكا في تصفيات كأس العالم.

وسجل ريال مدريد صاحب المركز الخامس، بداية مهتزة في الموسم الجاري قبل مواجهة خيتافي صاحب المركز السابع.

ويفتقد خيتافي جهود داني باتشيكو وجاكو شيباساكي وجيفرسون مونتيرو.

وقال فيتورينو انتونيس مدافع خيتافي “أعتقد ان الريال فريق متكامل لكننا نلعب على أرضنا وسنبذل قصارى جهدنا داخل الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف “إنه الفريق الأفضل في العالم، سنحاول اللعب وفقا لأدائنا المعهود”.

ويواجه اشبيلية صاحب المركز الثاني اختبارا صعبا أمام مضيفه اتلتيك بيلباو يوم السبت فيما يلتقي بلنسية صاحب المركز الثالث مع ريال بيتيس يوم الأحد.

وتنطلق الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الجمعة بمباراة اسبانيول مع ليفانتي.

ويلتقي يوم السبت ديبورتيفو الافيس مع ريال سوسيداد، أما يوم الأحد فيلتقي إيبار مع ديبورتيفو لاكورونا وجيرونا مع فياريال وملقة مع ليجانيس ولاس بالماس مع سيلتا فيغو.