مصر تمدد حالة الطوارىء 3 أشهر اعتباراً من الجمعة

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت مصر الخميس، تمديد حالة الطوارىء ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من الجمعة.

وجاء في قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، في/ ابريل نيسان الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.