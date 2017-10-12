تركيا تصدر أوامر اعتقال ضد 25 عسكريا في إطار حملة تطهير

“القدس العربي”- وكالات: قالت مصادر أمنية إن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال ضد 25 عسكريا في أنحاء مختلفة من البلاد وفي جمهورية قبرص التركية المعلنة في شمال قبرص في نطاق توسيع الحملة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وقالت المصادر إن من صدرت أوامر اعتقالهم من رتب مختلفة بالجيش التركي وإنهم في الخدمة حاليا في 13 إقليما تركيا وفي شمال قبرص.

وأضافت أن الادعاء في إقليم ماردين في جنوب شرق تركيا أصدر أوامر اعتقال العسكريين باعتبارهم منضوين في “الهيكل العسكري السري” لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن الذي يعيش في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999 بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز 2016. وينفي غولن تورطه.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات أكثر من 150 ألف شخص على ذمة المحاكمة بتهمة إقامة صلات مع كولن وتم عزل أو إيقاف 150 ألفا من العاملين في الجيش والقطاعين العام والخاص.

وعبرت منظمات حقوقية ودول غربية حليفة لتركيا عن قلقها إزاء استخدام محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لضرب المعارضة.

وتقول الحكومة إن حملة التطهير لا غنى عنها للقضاء على خطر شبكة غولن التي تقول أنقرة إنها تغلغلت في مؤسسات منها الجيش والتعليم والقضاء.