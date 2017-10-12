لقاحان اختباريان يعطيان نتائج واعدة ضد فيروس ايبولا

“القدس العربي” – وكالات: أعطى لقاحان اختباريان ضد فيروس ايبولا، نتائج واعدة للوقاية من الحمى النزفية لمدة سنة على الاقل، على ما أظهرت تجربة سريرية.

ونشرت نتائج التجربة السريرية هذه في “نيو انغلاند جورنال اوف مديسين” وهي شملت 1500 شخص في ليبيريا. وقد تلقى المشاركون احد لقاحين يجرى اختبارهما او لقاحاً وهمياً.

وصمم اللقاح الاولى “ار في اس في-زيبوف” علماء من الحكومة الكندية وقد نالت مختبرات ميرك وشارب ودوم كوربوريشين تراخيص بشأنه.

أما اللقاح الثاني “كاد3-ايبوز″ فقد طوره مركز البحث حول اللقاحات في المعهد الوطني الأمريكي للحساسيات والأمراض المعدية ومختبر غلاكو سميث كلاين.

وبعد شهر من حصولهم على لقاح “ار في اس في-زيبوف” طور 84 % من المرضى أجساماً مضادة. وبعد سنة كان لا يزال 80 % منهم يحظون بالحماية.

أما مع اللقاح الثاني فقد طور 71 % من المرضى أجساماً مضادة بعد شهر، وكان 64 % لا يزالون يتمتعون بحماية في نهاية التجربة.

وأوضح انطوني فاوسي مدير المعهد الوطني الامريكي للحساسيات والأمراض المعدية، “هذه التجربة السريرية وفرت معلومات ثمينة ضرورية لتطوير هذين اللقاحين المحتملين ضد ايبولا”.

وجاء في التقرير ان بعض الاشخاص شعروا بعد حقنهم باللقاح ب”اعراض جانبية خفيفة ومعتدلة مثل آلام في الرأس وأوجاع في العضلات وارتفاع في الحرارة والتعب”. وأجري الاختبار في إطار تعاون للأبحاث السريرية بين الولايات المتحدة وليبيريا معروف باسم “الشراكة من أجل الأبحاث حول فيروس ايبولا في ليبيريا”.

وقد حصد وباء ايبولا أكثر من 11 ألف ضحية غالبيتهم في ليبيريا وغينيا وسيراليون بين نهاية العام 2013 والعام 2016.

وثمة 15 لقاحاً يتم اعدادها راهناً في العالم ضد فيروس ايبولا المعدي جداً.

وتوقع خبراء ان تحصل أولى اللقاحات على تراخيص بحلول العام 2018 في إطار مسار مسرع.