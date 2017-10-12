العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد

“القدس العربي” – وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الخميس، إن حكومته لن تخوض حرباً ضد إقليم شمال البلاد في خضم الأزمة المتصاعدة والناجمة عن استفتاء الإنفصال.

جاء حديث العبادي خلال لقائه بمكتبه ببغداد مع مسؤولي وزعماء عشائر محافظة الانبار (غرب)، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وقال العبادي، “لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا او نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد وغيرهم، ومن واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية”.

وأضاف، “لن نسمح بالعودة الى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي”.

ويأتي حديث العبادي في أعقاب بيان صدر عن مجلس أمن الإقليم مساء الاربعاء، قال فيه إنه تلقى “رسائل خطيرة” تفيد بأن القوات العراقية تستعد للهجوم على البيشمركة (قوات الاقليم) من جنوب غربي كركوك وشمالي الموصل.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض أدارة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة المركزية.

وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد، وهو ما أثار تكهنات باحتمال اندلاع نزاع جديد في المنطقة.