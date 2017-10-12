الأردن: اقتحامات المستوطنين سبب التوتر والتصعيد في المسجد الأقصى

“القدس العربي”- وكالات: اعتبر الأردن، الخميس، أن اقتحامات المستوطنين الاسرائيليين سبب التوتر والتصعيد في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وأدان المومني الانتهاكات الإسرائيلية المُتجددة للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحامات المستوطنين والمتطرفين، بأعداد متزايدة بمناسبة الأعياد اليهودية، مشيراً في الوقت ذاته بأنها “باتت للأسف تمثل سبباً للتوتر والتصعيد في المسجد الأقصى المبارك”.

ومنذ بضعة أيام، يواصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، بمناسبة عيد “العُرْش” اليهودي.

وأوضح المومني “أن مثل هذه التصرفات المرفوضة والمُدانة تمثل أعمالاً استفزازية غير مسؤولة من قِبل السلطات الإسرائيلية، مثلما تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان”.

واعتبر أن الاقتحامات “تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام حرمة الأماكن المقدسة”.

وأكد الوزير الأردني أن “هذه التصرفات تسيء للعلاقات بين البلدين وتُقوّض الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، كما تسئ للجهود الدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل لشروط فلسطينية تتعلق بوقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وطالب المومني الحكومة الإسرائيلية، بـ “وقف مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات فوراً”، واحترام دور بلاده في رعاية المقدسات في القدس، الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، حيث قدرت أعداد المقتحمين بما يزيد عن ألفين.