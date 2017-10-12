الدفاع العراقية: مقتل 1316 من عناصر “الدولة” في عمليات الحويجة

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع العراقية)، الخميس، ان عدد قتلى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) بالحويجة جنوب غربي كركوك (شمال) بلغ 1316، فيما أكد تحرير 7199 كم مربعاً من الأراضي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول إنه “تم حسم معركة الحويجة في مرحلتيها الاولى والثانية بوقت قياسي”.

وأشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم قوات التحالف الدولي العميد رايان ديلون، بمقر الدفاع، خلال إيجازه لعمليات تحرير الحويجة، على أن “مجمل المساحة المحررة بلغت 7199 كم مربعاً، فيما كانت خسائر العدو مقتل 1316 إرهابيًا”.

وأكد رسول، أن “قوات التحالف الدولي قدمت دعماً جوياً للعراق عن طريق 284 طلعة”.

من جهته، بين ديلون خلال المؤتمر الصحافي، “ان القوات العراقية تتقدم بسرعة وللأمام وبدعم قوات التحالف الدولي وبدأت تظهر علامات الضعف على العدو”.

وأشار الى ان “قوات التحالف الدولي استطاعت بضرباتها الجوية تدمير الكثير من موارد داعش ونظم السيطرة والقيادة ومخازن الأسلحة”.

وأكد ان التحالف الدولي سيستمر بدعمه للقوات العراقية من ناحية التدريب والمشورة والضربات الجوية لدحر ما تبقى من داعش.

والخميس الماضي، استعادت القوات العراقية، بشكل كامل، مركز قضاء الحويجة من سيطرة “داعش” بعد ساعات من اقتحامه.

وانطلقت حملة تحرير قضاء الحويجة، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مرحلتين انتهت بتحرير القضاء ونواحيه الثلاث بالكامل.