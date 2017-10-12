فشل أمريكا في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ضربة قوية لمجموعة “فوكس″

نيويورك – (د ب أ): تلقت مجموعة “فوكس القرن الحادي والعشرين” الإعلامية الأمريكية العملاقة ضربة قوية بفشل الولايات المتحدة في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا منتصف العام المقبل، حيث دفعت المجموعة مبالغ مالية كبيرة للفوز بحق بث مباريات البطولة في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم مجموعة “فوكس″ خلال تعاملات أمس بنسبة 3 في المئة تقريبا، بعد خسارة فريق الولايات المتحدة لكرة القدم أمام ترينداد وتوباجو بنتيجة واحد إلى اثنين وغيابه عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

من ناحيتها أصرت قناة “فوكس سبورت” الرياضية التابعة لمجموعة “فوكس القرن الحادي والعشرين” على أنها مازالت متفائلة وقالت إن الكثيرين من الأمريكيين سيظلون يرغبون في متابعة مباريات كأس العالم وأن نتيجة المباراة الأخيرة لم تغير في “شغفهم بمتابعة أكبر حدث رياضي في العالم”.

وأضافت القناة “وفي حين خرجت الولايات المتحدة، فإن أكبر نجوم كرة القدم في العالم من ليونيه ميسي إلى كريستيانو رونالد حجزوا تذاكرهم (مع منتخبات بلادهم) إلى روسيا في نفس اليوم، وستشهد البطولة منافسات بين فرق متنوعة من المكسيك إلى إنجلترا والتي لها قواعد جماهيرية كبيرة في أمريكا”.

كانت “فوكس″ قد دفعت 200 مليون دولار للحصول على حق بث مباريات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل تراجع الإعلانات أثناء بث المباريات بعد خروج المنتخب الأمريكي من التصفيات، وتعد الإعلانات المصدر الرئيسي لدخل القناة التلفزيونية.