إيقاف رئيس سيون السويسري 14 شهرا بعد اعتدائه على معلق تليفزيوني

“القدس العربي” – (وكالات): عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الخميس كريستيان كونستانتين مالك ورئيس نادي سيون بالإيقاف 14 شهرا مع تعرضه لغرامة مالية ضخمة بعد تعديه بالضرب على معلق تليفزيوني عقب مباراة الفريق أمام مضيفه لوجانو في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وقررت لجنة الانضباط تغريم كونستانتين 100 الف فرنك سويسري (103 الف دولار) مع حظر دخوله للملاعب لمدة 14 شهرا مع سريان أثر العقوبة بشكل فوري.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز سيون على مضيفه لوجانو 2 / 1 ، توجه كونستانتين إلى المعلق رولف فرينجر، الذي كان مدربا للمنتخب السويسري ، وأسقطه أرضا قبل أن يصفعه ويركله.

وأظهر مقطع فيديو حالة الغضب التي بدت على مالك نادي سيون لدى توجهه إلى فرينجر الذي وصف كونستانتين بأنه “نرجسي بدون أي تعاطف”.

ولم يظهر رئيس نادي سيون أي ندم أو أسف على الاعتداء على المعلق ، بينما قال في تصريحات لقناة “تيليكلوب” التليفزيونية “ركلت مؤخرته. وكان شعورا جيدا.”

وتجدر الإشارة إلى أن المعلق فرينجر يعمل لدى قناة تيليكلوب، وهي الشريك الإعلامي الرسمي للدوري السويسري الممتاز.