 بايرن يتطلع لبداية جديدة مع هاينكس ودورتموند يواجه لايبزغ في مباراة صعبة بالدوري الألماني

برلين – (د ب أ): تعود منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للحياة مرة أخرى ، بعد فترة التوقف الدولية، حيث يستضيف بوروسيا دورتموند المتصدر نظيره لايبزغ في مباراة خارج التوقعات ، ولكن يرجح أن يكون التركيز الأكبر على يوب هاينكس الذي عاد لتدريب بايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن ميونخ، حامل اللقب والذي يحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن دورتموند، نظيره فرايبورغ المتواضع بعد غد السبت، ولكن كل الظروف تؤكد أن المباراة ستكون روتينية إلى حد كبير.

وبعد 16 يوما من إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يبدأ هاينكس حقبته الرابعة في تدريب فريق بايرن الذي قاده للفوز بالثلاثية في 2013.

وقال توماس مولر لقناة بايرن التلفزيونية عن عودة هانيكس ومساعديه بيتر هيرمان وهيرمان جيرلاند :” لقد تركوا لنا أفضل ذكريات في 2013 ، لذلك سنحاول المتابعة من هذا الوقت”.

وأضاف :”انهم فريق مألوف يجلبون الكثير من السعادة، ويكملون بعضهم البعض بشكل جيد، وهو ما يمكن ان يساعدنا. لا يوجد وقت للراحة. بكل وضوح نريد حصد النقاط الثلاث نقاط ولفعل هذا يجب ان نقدم أداء جيد”.

وقفز فريق فرايبورغ للمركز الخامس عشر بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم في مباراته الأهيرة ولكنه يتوقع مواجهة صعبة في ميونخ.

وقال المهاجم ماركو تيرازينو في مؤتمر صحفي :” إنها أول مباراة لبايرن تحت قيادة يوب هاينكس – دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث. ولكننا تمكنا من الخروج بأشياء إيجابية كثيرة من مباراتنا الأخيرة”.

في حين كان بايرن ميونخ مضطرا لإجراء تعديل في الجاهز الفني مبكرا ، كان بوروسيا دورتموند في حالة كبيرة من السعادة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق منذ تولي بيتر بوش تدريب الفريق في الصيف.

واستهل دورتمومند حملته في الدوري هذا الموسم بالحفاظ على نظافة شباكه خمس مباريات متتالية وحصد 19 نقطة وسجل 21 هدفا وتلقى هدفين فقط.

وقال بوش للموقع الرسمي للنادي على الانترنت :”لم نواجه الفرق الكبيرة بعد، ولكننا واجهنا هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، وهما ناديين طموحين”.

وكلن دورتموند، خسر في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، ويلتقي يوم السبت بفريق يلعب في البطولة الأوروبية وهو لايبزغ.

ويحتل فريق لايبزغ، الذي يدربه رالف هازنهوتيل، المركز الرابع بعد أن عانى في مستهل حملته بالدوري هاذ الموسم في الثبات على الأداء والتشكيل وهو الأمر الذي جعل الفريق يحتل المركز الثاني في الموسم الماضي خلال اول مشاركاته في بوندسليجا.

وينتظر أن يعود تيمو فيرنير للعب مع الفريق بعد شفائه من إصابته في الرقبة وأكد رالف رانجنيك مدير الكرة بنادي لايبزج أن قرار مشاركة فيرنير من عدمه سيتخذ في وقت لاحق.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يستضيف شتوتجارت الصاعد نظيره كولون.

وجاءت بداية كولون للموسم الحالي ضعيفة للغاية حيث حصد نقطة واحدة فقط ولكن اللاعبين يرفضون ان يؤثر هذا على ثقتهم في انفسهم.

وقال كونستنتين رواش لاعب خط الوسط للموقع الرسمي للنادي :” لدينا لاعبون في هذا الفريق يرغبون دائما في بذل أقصى جهد لهم. ينقصنا فقط القليل من الحظ لنجعل المباريات تسير في مصلحتنا. مع مرور الوقت نأمل أن نستعيد كل شيء”.

ويستضيف فيردر بريمن، صاحب المركز السابع عشر والفريق الثاني الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، نظيره بوروسيا موشننجلادباخ مساء الأخد بعد ان يتلقي باير ليفركوزن مع فولفسبورج.

وفي مباريات يوم السبت، يلتقي هوفنهايم ، صاحب المركز الثالث، مع اوجسبورج ، ويتطلع هانوفر ، صاحب المركز الخامس، أن يواصل البداية القوية عندما يواجه اينتراخت فرانكفورت.

ويهدف هيرتا برلين وشالكه لاحتلال المراكز المؤهلة للبطولتين الأوروبيتين الاوربية عندما يلتقيان مع ماينز وهامبورج، اللذان يأملان في الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، على الترتيب.