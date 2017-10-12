مصر: أعلى محكمة طعون تلغي حكم المؤبد بحق ناشط سياسي بارز

“القدس العربي” – (وكالات): قضت أعلى محكمة طعون بمصر، اليوم الخميس، بإلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق الناشط السياسي البارز أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، وإعادة محاكمته من جديد.

وقال مصدر قضائي، فضّل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) قضت بقبول الطعن المقدم من دومة، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة لم تحدد بعد، في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت أحداثها عام 2011″.

وأشار إلى أن دومة المقبوض عليه في ديسمبر/ كانون أول 2013، سيبقي قيد الحبس على ذمة قضية أخرى مرتبطة باتهام يوجه له بإهانة القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وصدر بحق دومة في فبراير/ شباط 2014، حكم بالسجن المؤبد، إثر إدانته بعدة تهم ينفيها، بينها التجمهر والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب (وسط القاهرة).

وكان دومة قضى عقوبة حبس 3 سنوات، أصدرتها محكمة مصرية في ديسمبر/ كانون أول 2013 إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر الذي يعارضه الناشط، وأيدته محكمة النقض سابقاً، ليكون أول حكم نهائي ضد دومة.

وفي 9 ديسمبر/ كانون أول 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته “بإهانة القضاء وتم إلغاؤه من محكمة النقض في 25 مايو/أيار الماضي ولم تحدد جلسة لإعادة محاكمته مرة أخرى.

وأحمد دومة، (32 عامًا)، يعد أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون ثان 2011، التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما كان من المعارضين لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، ومن المؤيدين لإطاحة الجيش به في 3 يوليو/تموز 2013.