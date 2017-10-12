تونس: السلطات تعلن تمديد الطوارئ شهرًا 

“القدس العربي” – (وكالات): قرّرت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إعلان تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بدءًا من غدٍ الجمعة.

وجاء في بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية التونسية أنّ “رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قرّر بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداءً من يوم غد الجمعة”.

يذكر أنه تم التمديد لحالة الطوارئ لمدة 4 أشهر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ عام 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وتم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 شخصًا، بين شهيد وجريح، ومنذ تلك الحادثة يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد.