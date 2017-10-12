سان جيرمان في نزهة. .ولقاء ساخن بين موناكو وليون في الدوري الفرنسي

“القدس العربي”-(وكالات): تنطلق غدًا الجمعة منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بإقامة مباراة تجمع بين فريقي ليون وموناكو ضمن فعاليات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية في لقاء ساخن يبحث من خلاله كلا الفريقين عن النقاط الثلاثة.

ويمتلك موناكو في رصيده 19 نقطة في الوصافة، فيما يمتلك ليون في رصيده 13 نقطة في المركز الثامن.

واستقر الجهاز الفني لموناكو بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم على إراحة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو للإجهاد الذي تعرض له خلال المشاركة مع منتخب بلاده خلال تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال الروسي 2018.

وسيدفع جارديم بالأرجنتيني غيدو كارييو مكان فالكاو في المباراة ضد ليون في محاولة من موناكو لتحقيق الثلاث نقاط ومطاردة باريس سان جيرمان على قمة المسابقة.

وفي مباراة ثانية، يحل باريس سان جيرمان بعد غد السبت ضيفًا على ديحون في لقاء أشبه بالنزهة الكروية بالنسبة لفريق العاصمة الفرنسية باريس، حيث يمتلك الأول في رصيده 22 نقطة في الصدارة، بينما يمتلك الأخير في رصيده 6 نقاط في المركز السابع عشر.

ويعول سان جيرمان على أكثر من ورقة رابحة ضمن صفوفه في مقدمتهم الأورغوياني أدينسون كافاني والبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

في الوقت الذي يحاول فيه ديجون تحقيق انتصاره الأول على سان جيرمان في مسابقة الدوري الفرنسي حيث لم يسبق له تحقيق أي انتصار على فريق العاصمة الفرنسية.

أما بقية مباريات الجولة فهي جانجون مع رين، وليل مع تروا، وتولوز مع أميان، وسانت ايتيان مع ميتز، وكان مع أنجيه، وبوردو مع نانت، ومونبلييه مع نيس، وستراسبورغ مع مارسيليا.