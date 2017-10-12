  برشلونة يسعى للتحليق على قمة “الليغا” في مدريد

“القدس العربي”-(وكالات): يعود الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) للانطلاق من جديد غدًا الجمعة بمباريات الجولة الثامنة للمسابقة، في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة التحليق منفردا على قمة الدوري.

وتوقفت مباريات (الليغا) مؤقتا، لارتباط منتخب “الماتادور” بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

وستكون الأضواء مسلطة على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريقي أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة وبرشلونة المتصدر برصيد 21 نقطة بعد غد السبت.

وبلا شك، فإن المباراة ستقام وسط احتياطات أمنية مكثفة في ظل رغبة إقليم كتالونيا في الانفصال عن إسبانيا، لذا فإن جماهير أتليتكو مدريد دعت إلى وضع السياسة جانبًا بعيدًا عن الرياضة.

ويسعى الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه أرنستو فالفيردي إلى مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثامن على التوالي ومواصلة التغريد على قمة المسابقة المحلية.

كما سيعول الجهاز الفني على الثنائي ليونيل ميسي و لويس سواريز المنتشيان بالمساهمة في تأهل منتخب بلادهما إلى بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام بروسيا.

ويحاول ميسي مواصلة تسجيله للأهداف في مرمى أتليتكو مدريد خاصة وأنه سجل في مرماه 27 هدفًا في 34 مباراة بالدوري المحلي ليكون فريق العاصمة الإسبانية ثاني الفرق تلقيًا للأهداف من “البرغوث” بعد إشبيلية.

أما أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني فإنه يحاول تحقيق الانتصار وإذاقة برشلونة الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي ومحاولة تضييق الخناق عليه.

ويعول سيميوني على الكثير من الأوراق الرابحة ضمن صفوفه في مقدمتهم الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكيفين جاميرو وكوكي وغيرهم من العناصر المتميزة في صفوف الفريق.

وفي مباراة ثانية، يحل ريال مدريد صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة ضيفًا على خيتافي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

ويعاني الريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من غياب العديد من نجومه الأساسيين للإصابة وهم الويلزي غاريث بيل، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وداني كارفاخال، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويفتقد خيتافي، جهود داني باتشيكو، وجاكو شيباساكي، وجيفرسون مونتيرو للإصابة أيضًا.

ويستضيف اسبانيول نظيره ليفانتي في مواجهة مثيرة من جانب لاعبي الفريقين حيث أن الأول يمتلك في رصيده 8 نقاط بفارق نقطة خلف الأخير، ومن ثم فإن فارق النقطة من المتوقع أن تشعل من حساسية المواجهة.

أما بقية مباريات الجولة فهي أتليتك بيلباو مع إشبيلية، وديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد، وإيبار مع ديبورتيفو لاكورونيا، وجيرونا مع فياريال، ومالقة مع ليجانيس، وريال بيتيس مع فالنسيا، ولاس بالماس مع سيلتا فيغو.