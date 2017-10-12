الولايات المتحدة تنسحب من “اليونسكو” لأنها “معادية لإسرائيل”

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت الولايات المتحدة الخميس انها انسحبت من منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، متهمة هذه المؤسسة بانها “معادية لاسرائيل”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة ستشكل “بعثة بصفة مراقب” لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها.

في المقابل عبرت المديرة العام للمنظمة ايرينا بوكوفا عن “أسفها العميق” لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه الوكالة الدولية، معتبرة انه “خسارة للتعددية”.

وقالت بوكوفا في بيان “اود ان اعبر عن اسفي العميق من قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو”.