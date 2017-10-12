3,5 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال 2018

“القدس العربي”-(وكالات): تقدم ما يقرب من 5ر3 مليون مشجع لكرة القدم بالحصول على تذاكر لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك خلال المرحلة الأولى من فتح باب حجز التذاكر والتي انتهت اليوم الخميس.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أن ما يقرب من 70 في المائة من الطلبات جاءت من جماهير البلد المضيف، بينما جاءت أغلب طلبات البلاد الأجنبية من دول تتضمن ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، رغم فشل منتخبيهما في التأهل للمونديال.

وجاء ما يقرب من 5ر1 مليون طلب في آخر 48 ساعة بعدما ضمنت منتخبات تأهلها للمونديال من بينها الأرجنتين وبولندا ومصر وكولومبيا علما بان 23 منتخبا تأهلوا بالفعل للمونديال من أصل 32 منتخبا.

وذكر فيفا أن من بين 3496204طلب لحجز التذاكر، الذي بدأ يوم 14 أيلول/سبتمبر، كان هناك 150 ألف طلب لحجز تذكرة المباراة الافتتاحية التي ستقام يوم 14 حزيران/يونيو المقبل والتي سيخوضها المنتخب الروسي.

كما كان هناك 300 ألف طلب لحجز تذاكر المباراة النهائية للمونديال التي تقام 15 تموز/يوليو، حيث تقام المباراة الافتتاحية والنهائية بملعب لوجنيكي بموسكو.

وسيتم توزع التذاكر وفقا لسحب عشوائي لاسيما وأن التذاكر المطروحة للبيع أقل من الأعداد التي تقدمت بطلب الحصول عليها، علما بانه سيتم إعلام المتقدمين يوم 16 تشرين ثان/نوفمبر.

وسيشهد ذات اليوم بداية الجزء الثاني من المرحلة الأولى لبيع التذاكر، والتي ستقام وفاق لأولوية التقدم لحجز التذاكر وحتى يوم 28 من تشرين ثان/نوفمبر.

وتبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات في الأول من كانون أول/ديسمبر وسيتم تقسيمها على مرحلتين الأولى باختيار عشوائي والثاني وفقا لأولوية الحجز. وستكون المرحلة الأخيرة هي الدقيقة الأخيرة والتي ستستمر حتى المباراة النهائية.

يذكر أن أسعار التذاكر العالمية للبطولة التي تقام في 11 مدينة روسية تبدأ من 105 دولار بينما يمكن للمواطنين الروس شرائها بداية من 280ر1 روبل (22 دولار) فيما فوق.

ووفقا لأوامر السلطات الروسية فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة. وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجانا بموجبها.