بعد التحريض ضده.. الأمن المصري يعتقل الصحفي سليمان الحكيم ويهدم منزله ـ (فيديو)

“القدس العربي” – (وكالات): اعتقلت قوات الأمن المصرية صباح الخميس، الكاتب الصحفي سليمان الحكيم من داخل منزله بمحافظة الإسماعيلية شمالي القاهرة، وذلك في أعقاب حملة تحريض شنت ضده على خلفية ظهوره على قنوات إعلامية معارضة للنظام الحالي.

وفوجئ الحكيم بالعشرات من قوات الأمن والآليات حاصر منزله بمدينة فايد بالإسماعيلية، وطالبته بإخلاء المنزل تمهيدا لإزالته بناء على قرار إزالة صادر من محافظ الإسماعيلية بحجة البناء دون ترخيص، بحسب تصريح إسراء، ابنة سليمان الحكيم .

وبعد اعتراض الحكيم على قرار الإزالة تم اعتقاله، تمهيدا لإخلاء المنزل بالقوة الجبرية ثم القيام بإزالته.

من جهته قال “الحكيم”، في أول تصريحاته بعد القبض عليه، إن مواقفه السياسية وراء ما حدث من إزالة منزله المقام من 7 سنوات، ولم يقترب منه أحد حتى عاد من السفر من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ عليه بمقر مركز شرطة فايد، نافيا تصديه لقوات الأمن التي تنفذ القرار، قائلا: “كيف لرجل في السبعين أن يتصدى للشرطة؟” مؤكدًا احترامه الكامل لرجال القضاء، في تلك الواقعة.

وكانت ابنته إسراء حملت النظام المصري المسؤولية الكاملة عن صحة والدها وما قد يتعرض له، لأنه فضلا عن كبر سنه، مريض بالقلب والضغط، ودعت “الجماعة الصحفية والمنظمات الحقوقية لسرعة التحرك لإنقاذه”.

واستنكرت ابنة الحكيم موقف نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، تجاه ما حدث لوالدها، حيث أكدت أنهم حاولوا مرارا وتكرارا الاتصال به، إلا أنه لا يرد عليهم.

وكان “الحكيم” تعرض لحملة هجوم واسعة، في أعقاب مشاركته في إحدى حلقات برنامج “كلام كبير”، الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر، على فضائيتي “مكملين” المصرية، و”الحوار” اللندنية.

كما حرض إعلاميون محسوبون على النظام على اعتقال الحكيم، وطالب بعضهم بتقديمهمه للمحاكمة العاجلة.

وكان المحامي المثير للجدل، سمير صبري تقدم، الثلاثاء الماضي ببلاغ عاجل إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة عليا، خالد ضياء الدين، ضد الصحفيين سليمان الحكيم وسليمان جودة، بدعوى”إهانتهم الجيش المصري ورئيس الدولة على قناة فضائية تابعة للجماعة الإرهابية”، داعيا لمحاكمتهما بشكل عاجل.

كما تقدم في ذات اليوم عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل بمجلس النواب ضد سليمان الحكيم و سليمان جودة، مطالبا بسرعة التحقيق في هذا الأمر، حرصا على ما وصفه بالأمن الوطني المصري.