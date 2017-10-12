لجنة برلمانية بلجيكية للتحقيق في الإرهاب تطالب بإلغاء الوصاية السعودية على مسجد بروكسل لـ “نشرها التطرف” عبره   

“القدس العربي”:

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بهجمات بروكسل 22 آذار/مارس 2016 الإرهابية، الحكومة الفيدرالية بإلغاء” الوصاية السعودية” على مسجد بروكسل والمركز الإسلامي الملحق به، وهو أحد أضخم المساجد في العاصمة ويقع على مقربة من الحي الأوروبي.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أوكلت منذ عام 1969، إدارة المسجد والمركز للمملكة السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وقد تجدد الجدل خاصة بعد هجمات بروكسل التي نفذها ثلاثة مهاجمين في مطار ومحطة قطارات بالعاصمة، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا، و عددا من الجرحى.

وتتهم لجنة التحقيق البرلمانية التي شُكلت عقب الهجمات، المملكة السعودية بـ”نشر أفكار سلفية متطرفة” عبر تمويل المسجد والمركز و فرض الطاقم المشرف عليه.ورأت اللجنة أنه “يتعين نقل الادارة إلى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ولممثلي كافة الأطياف الإسلامية الموجودة في البلاد”.

وكان أعضاء اللجنة عقدوا، في وقت سابق، جلستي استماع لكبار ممثلي المسجد، لم تتمخضا إلا عن مزيد من التوتر بين الطرفين.

وبالرغم من أن اللجنة البرلمانية لم تتحدث عن وجود أدلة دامغة حول قيام المسجد ببث خطاب يحض مباشرة على العنف، إلا أنها وصفت توجهات المسجد بـ”السلفية – الوهابية”، واعتبرت أن “من شأن هذا التيار لعب دور حيوي في تطرف المسلمين في بلجيكا، وفي نشر أفكار تتناقض مع المعاهدات الأوروبية وحقوق الإنسان”، حسب تقريرها.

وأكدت اللجنة في تقريرها انها لا تريد حرمان المسلمين في بلجيكا من المسجد أو المركز الإسلامي، إنما تريد فتحهما أمام كافة التيارات الفكرية الإسلامية الموجودة في البلاد. وأشارت في تقريرها إلى وجود مساجد ومراكز أخرى في البلاد تمارس “تأثيراً وهابياً سلفياً ” بدعم سعودي. وتعتزم اللجنة دراسة ملفات هذه المساجد ونشر تقرير خاص بشأنها في المستقبل.

طرد إمام المسجد

وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن أعلن في 3 أكتوبر/ نشرين الأول الحالي أنه تقرر طرد إمام مسجد بروكسل الكبير المصري عبد الهادي سويف، لاعتباره “محافظا متشددا وشديد الخطورة على الأمن القومي”، وذلك بعد طعن الإمام على قرار طرده في مارس/آذار الماضي.

وقال فرانكن، وهو ينتمي إلى حزب القوميين الفلمنكيين إن هناك “مشكلة مع مسجد بروكسل الكبير، الجميع يعلم ذلك، واتخذت قرار سحب تصريح الإقامة من إمام هذا المسجد”.

وأضاف الوزير أنه تم رصد إشارات شديدة الوضوح على أن الإمام “رجل متشدد جدا وسلفي ومحافظ جدا ويشكل خطرا على مجتمعنا وأمننا القومي”، معتبرا أن سياسة “مكافحة السلفية” أولوية للحكومة التي يرأسها شارل ميشال.

ولم يذكر فرانكن اسم الإمام، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مكتب الوزير لاحقا أنه يقصد الشيخ سويف، الذي طعن في قرار عدم تجديد إقامته المتخذ في مارس/آذار الماضي، وما زال ينتظر الحكم النهائي في قضيته في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقيم الشيخ سويف في بلجيكا منذ 13 عاما، وتجددت الاتهامات حول المسجد بعد هجمات مارس 2016 الإرهابية، لكن مسؤولي المسجد ينفون اتهامات التشدد على الدوام.

يجدر بالذكر أن مسجد بروكسل الكبير يقع في حديقة اليوبيل قرب مقرات المؤسسات الأوروبية، وهو يتلقى تمويلا من السعودية منذ أن استأجرته لمدة 99 عاما في الستينيات.