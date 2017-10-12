أردوغان يتهم واشنطن بـ”التضحية” بعلاقاتها مع أنقرة

“القدس العربي” – (وكالات): اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس ان الولايات المتحدة تجازف بـ”التضحية” بعلاقاتها مع تركيا متهما السفير الامريكي في انقرة بالوقوف وراء التوتر الحالي بين البلدين.

وصرح أردوغان “اقولها بوضوح شديد: ان السفير (الاميركي جون باس) هنا يقف وراء” التوتر.

وأضاف أثناء خطاب شديد الحدة في انقرة “ليس مقبولا ان تضحي الولايات المتحدة بشريكة استراتيجية كتركيا، وكل ذلك من أجل سفير مدع″.

واندلع خلاف بين البلدين في الاسبوع الفائت مع توقيف السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية باسطنبول بتهمة الاتصال بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه انقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز عام 2016.

وردت واشنطن بتعليق اصدار جميع التاشيرات لغير الهجرة من بعثاتها في تركيا، الأمر الذي بادلته البعثات التركية في الولايات المتحدة بالمثل.

ومع تحميل المسؤولين الاتراك السفير مسؤولية الخلاف أكدت الخارجية الاميركية ان باس يمثل كامل سلطة الحكومة الاميركية.

ومن المقرر ان يغادر باس تركيا في نهاية الاسبوع بعد تعيينه مبعوثا لدى افغانستان في وقت سابق هذا العام.

وقال أردوغان “اذا كان العملاق الاميركي يحكمه سفير في أنقرة فهذا امر مؤسف”.

واستدعى القضاء التركي الاثنين موظفا تركيا آخر في القنصلية الاميركية باسطنبول.

أضاف اردوغان الخميس ان الموظف يختبئ في السفارة، لكن باس نفى ذلك في اليوم السابق مؤكدا للصحافيين “لا أحد يختبئ في اي من مرافقنا”.

واعتقلت السلطات التركية هذا الاسبوع زوجة الموظف وابنه وابنته.

وقد ابدت انقرة رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، لكن سلسلة خلافات ضاعفت التوتر وخصوصا رفض الاميركيين تسليم انقرة الداعية التركي المقيم في المنفى على اراضيها والدعم الاميركي لفصائل كردية مسلحة في سوريا تعتبرها انقرة “ارهابية”.

أضاف اردوغان ان الرد الأمريكي على توقيف الموظف في القنصلية “غير منصف” و”مفرط” داعيا الى التعقل.