الصحة العالمية: شرق المتوسط سيشهد أكبر زيادة إصابة بالسرطان بحلول 2030

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إقليم شرق المتوسط سيشهد بحلول 2030 أكبر زيادة في عبء الإصابة بالسرطان بين كافة الأقاليم الستة للمنظمة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة اليوم، حصلت الأناضول على نسخة منه، في ختام الدورة الرابعة والستين لأعضاء اللجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، التي عقدت في مدينة إسلام أباد عاصمة باكستان.

وأصدرت اللجنة قرارًا حول السرطان باعتباره السبب الرئيسي الثاني للوفاة عالميًا والذي تشير التقديرات أن إقليم شرق المتوسط سيشهد بحلول 2030 أكبر زيادة في عبء الإصابة بالسرطان بين كافة الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب البيان، فقد صادق أعضاء اللجنة في القرارات الختامية على إطار العمل الإقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته للنهوض بالمشورة المقدمة للبلدان الأعضاء لدعم الالتزامات الدولية واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني حول الخيارات المتعلقة بالسياسات والتدخلات ذات الأولوية لتحقيق الوقاية من السرطان ومكافحته وفقاً للسياق الوطني.

وتناولت القرارات أيضًا تغير المناخ باعتباره من أكبر التهديدات الصحية العالمية في القرن الواحد والعشرين والذي يفرض آثاراً خطيرة، وإن كان يمكن توقيها، على الصحة وتسارع معدلات المرأة والوفاة، ولاسيما بين الفئات المعرضة للخطر.

وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة الإقليمية إطار العمل بشأن الصحة وتغير المناخ لتسهيل عملية إعداد استجابة قطاع الصحة العامة لتغير المناخ وتنسيقها مع سائر القطاعات المحددة للصحة.

وعلى صعيد صحة المراهقين والبالغين، أعربت اللجنة الإقليمية عن تقديرها لنموذج إدماج الصحة في كافة السياسات والذي صمم لمساعدة البلدان على قياس وتقييم عوامل الخطر السلوكية وعوامل الحماية لليافعين باعتباره أداة هامة لرسم السياسات.

وتبنت اللجنة الإقليمية قرارًا حول مقاومة مضادات الميكروبات، وحثت من خلاله الدول الأعضاء على تطوير واعتماد خطط عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات تماشياً مع خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها، ووضع وإنفاذ سياسات وأنظمة لمنع اقتناء مضادات الميكروبات بدون وصفة طبية.

وقررت اللجنة عقد الدورة المقبلة من لاجتماعاتها في العاصمة السودانية الخرطوم في المدة من 15-18 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13 في المئة من مجموع وفيات سكان العالم سنويًا.

وأضافت المنظمة، أن سرطانات “الرئة والمعدة والكبد والقولون، والثدي وعنق الرحم”، تقف وراء معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان.