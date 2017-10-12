تدس الزجاج في الوجبات لتحصل عليها مجانا

لندن – “القدس العربي”:

يقول المثل الشعبي: “ليس في كل مرة تسلم الجرة”، وهذا ما حصل مع امرأة أمريكية ألقي القبض عليها بتهمة “الاحتيال”. لكن احتيالها كان سببه الحصول على وجبات مجانية.

ووفق صحيفة “ميرور” فقد ألقي القبض على الفتاة بعد ابتكارها طريقة “غريبة” لتتهم المطاعم بأن الطبق يحتوي على زجاج. فقد كانت تلقي في طعامها رذاذ الزجاج ومن ثم تطلب النادل وتشتكي له. وكانت تجبر المطعم على اعطائها وجبة مجانية وإلغاء ثمن الأولى.

ووفق الصحيفة فإن كايلين مورفي، البالغة من العمر 31 عاما، اعترفت أنها أقدمت على فكرة احتيالها ونفذتها في 9 مطاعم مختلفة.

وذكرت الشرطة أنه “على مدى 12 يوما خلال الشهر الماضي، تناولت مورفي الطعام في 9 مطاعم وحصلت على وجبات قيمتها أكثر من 150 دولارا بالمجان”.