مات في رحمها فالتقطت صورة تذكارية معه

لندن – “القدس العربي”:

لم تقبل سيدة أسترالية أن تترك جنينها الميت من دون صورة تذكارية معه. وبرغم مأساتها حاولت المرأة أن توثق لهذا الوداع بصورة، حققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بروك كامبل كادت تفقد حياتها، بعد خسارتها نحو ليترين من الدم من جراء نزف قاس قبل الولادة. وحدث النزف بسبب انقطاع المشيمة. وتشير السيدة في تصريحات للصحيفة: “انفصلت المشيمة ما تسبب بصدمة قلبية للجنين ثم مات على الفور”.

وعند نقل الأم إلى المستشفى، أصرت كامبل وزوجها على ولادة طبيعية من دون جراحة قيصرية، كما أصرت على التقاط صورة تذكارية معه برغم مفارقته الحياة.