التحالف الدولي :300 الى 400 “متشدد” لايزالون في الرقة السورية

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في العراق وسوريا الخميس أن بين 300 الى 400 “متشدد” لايزالون في مدينة الرقة حيث يخوض تحالف من فصائل عربية وكردية معارك لاستعادتها بدعم أمريكي.

وقال الكولونيل راين ديلن المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحافي في بغداد “هناك نحو أربعة الاف مدني لازالوا في الرقة، فضلا عن 300 الى 400 مقاتل من داعش”.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عربي كردي، السيطرة على نحو 90 في المئة من المدينة منذ اقتحامها في يونيو/حزيران الماضي.

ويسعى مسؤولون من المجلس المدني في الرقة، ادارة مدنية شكلتها قوات سوريا الديمقراطية، إلىاجراء مفاوضات من أجل فتح ممر امن للمدنيين للخروج من المناطق المتبقية تحت سيطرة الجهاديين.

وقال ديلن “نرى مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية يستسلمون خلال الاشهر الماضية بمعدل اربعة الى خمسة اسبوعيا، بينهم امراء وقادة كما اعتقل اخرون خلال محاولتهم الهرب بين المدنيين”.