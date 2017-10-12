الأمير هاري ثروته أقل من جورج الصغير

لندن – “القدس العربي”:

لن تصدقوا أن ثروة الأمير هاري أقل بكثير من طفلي شقيقه الأمير ويليام. ووفق تقرير نشرته صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، كشف عن أن الأمير الأصغر، لديانا، يملك ثروة تقدر بـ 33 مليون يورو، في وقت تملك شارلوت الابنة الصغيرة لويليام 3,6 مليار يورو وتصل ثروة جورج الصغير إلى 2,6 مليار يورو.

وذكرت الصحيفة سيصبح الأمير هاري، المصنف ثالثا على العرش البريطاني، مليونيرا عندما يبلغ الـ 25 من العمر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لأنه سيتسلم الملايين من إرث والدته الراحلة الأميرة ديانا.

واستلم هاري ثروة مالية بقيمة 14.8 مليون دولار من والدته الراحلة، وتم استثمار المال وتكدست الفوائد.

وهاري هو ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز. يعتبر الخامس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وابن أخيه الأمير جورج لوي وابنة أخيه.