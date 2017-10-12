محمد صلاح: نقاتل في كل مباراة بـ”البريمرليغ”

“القدس العربي”:

رفع مهاجم ليفربول محمد صلاح شعار لا تراجع ولا استسلام قبل الاصطدام بالغريم المحلي مانشستر يونايتد ظهر السبت على ملعب “أنفيلد روود” في افتتاح مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنكليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على الشياطين الحمر.

وعانى الريدز من سوء النتائج بعد العودة من أسبوع الفيفا السابق، خاصة على مستوى البريميرليغ بالهزيمة النكراء التي تعرض لها على يد مانشستر سيتي بخماسية دون رد، وتعادلين أمام بيرنلي ونيوكاسل، وفي المقابل حقق انتصارًا وحيدًا على حساب ليستر سيتي بنتيجة 3-2 على ملعب “كينج باور”، ما تسبب في تراجع حُمر الميرسيسايد إلى المركز السابع بفارق سبع نقاط كاملة عن أصحاب المركزين الأول والثاني مانشستر سيتي واليونايتد.

وقبل مواجهة مدربه السابق في تشيلسي جوزيه مورينو يوم السبت، قال صلاح لموقع ناديه الرسمي ” أود أن أشكر الجمهور كثيرًا على اختيارهم لي كأفضل لاعب في الشهر. وبالتأكيد سنُحافظ على تركيزنا في المباريات القادمة. إن مباراة السبت ستكون مهمة وخاصة جدًا بالنسبة لنا، لذا سنحاول تحقيق الفوز حتى نُحسن وضعية الفريق في جدول ترتيب الأندية”.

وأضاف “كما تُشاهدون .. دائمًا نُقاتل في كل مباراة، لكن مواجهة مانشستر يونايتد ستكون مختلفة عن بقية المباريات، والجميع هنا ينظر إلى هذه المباراة بالذات على أنها بطولة خاصة، وكما قلت. هدفنا تحقيق الفوز حتى لا نبتعد عن دائرة المنافسة على لقب الدوري”.

على صعيد آخر، سُئل عن شعوره بعدما قاد منتخب بلاده المصري للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، بفضل هدفيه في مباراة الكونغو الحاسمة، فأجاب قائلاً “من الصعب وصف شعوري، لكن ما أستطيع قوله أن اللعب في كأس العالم أمر عظيم لي ولأي لاعب كرة القدم، وهو حلمي منذ الطفولة، وفخور جدًا بتحقيق هذا الحلم”.