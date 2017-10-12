أم تترك طفلها يتبول في وعاء وجبة المطعم

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة غريبة، تركت أم صينية ابنها يبول في وعاء داخل مطعم بدلا من مرافقته إلى الحمام.

والتقط شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونال نسبة مشاهدات عالية، حيث سخر المعلقون من الام “غير المسؤولة” وتصرفها المشين داخل مطعم.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن المرأة بررت فعلتها أن الوعاء يمكن تنظيفه في كل الأحوال لذا ليس أمرا رهيبا إن قام الولد بالتبول فيه. وقال المعلقون إن الأم قامت بهذا لأنها تريد أن تبقى على هاتفها الذكي ولا تريد انتظار الولد ومرافقته وتضييع وقتها.

وبعد وقوع الحادث، زار مراسل محلي المطعم، وقالت موظفة تعمل في المطعم منذ 10 سنوات إن موقف السيدة كان محيرا، خاصة أن المطعم به حمام في كل طابق للعملاء.