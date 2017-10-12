القوات العراقية توقف 5 أئمّة وخطباء جمعة في الموصل

“القدس العربي” – (وكالات): أفاد مصدران أمنيان في العراق، اليوم الخميس، بإيقاف 5 أئمة وخطباء الجمعة، في الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد.

في السياق ذاته، قال النقيب هلال السعدوني في جهاز شرطة نينوى المحلية، اليوم، إن “قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت مساء أمس الاربعاء، الشيخ شهاب الحجاج، إمام وخطيب جامع البركة، في منطقة المنصور جنوبي مدينة الموصل”.

وأضاف أن القوات نفسها “نفّذت، عقب ساعة فقط من اعتقال السعدوني، حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال الشيخ علي محجوب، إمام وخطيب جامع الواحد، في منطقة مشيرفة شمال غربي الموصل”.

كما “أوقفت أيضا الشيخ عبد العزيز محمد، إمام وخطيب جامع الرحمة، في منطقة 17 تموز غربي الموصل”.

ووفق المصدر، فإن قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية اعتقلت، فجر اليوم الخميس، الشيخ فرحان محمود، إمام وخطيب جامع الودود، في منطقة الموصل الجديدة جنوب المدينة”.

وتابع أن “القوّة أنهت حملتها الأمنية، صباح اليوم، باعتقال الشيخ عمر عثمان، إمام وخطيب جامع وعد الله، في منطقة تلّ الرمان جنوبي المدينة”.

وتم اقتياد الشيوخ الموقوفين إلى “وجهة مجهولة” دون توضيح أسباب اعتقالهم أو مصيرهم.

غير أنّ الرائد حسن الموالي، في قوات الشرطة الاتحادية، أكّد للأناضول إيقاف 5 من أئمة وخطباء جوامع الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الموالي، انّ “معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها قيادة الاتحادية، تفيد بتورط الشيوخ المعتقلين بأعمال إرهابية إبان سيطرة تنظيم داعش على الموصل”.

وأضاف أنه “بناء على ذلك، تم اعتقالهم بعملية أمنية خاطفة”، على حد تعبيره.

وأوضح أنّ “الموقوفين يقبعون الآن في أحد مراكز احتجاز القوات الأمنية في الموصل، بانتظار التحقيق معهم من قبل الوحدات الأمنية الخاصة”.