مساهل: أول معبر بري بين الجزائر وموريتانيا خلال أيام

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري اليوم الخميس فتح أول معبر بري رسمي مع موريتانيا خلال ايام.

وجاء ذلك في تصريح من مساهل لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية عقب استقباله من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط.

وحسب مساهل “سيتم في الأيام المقبلة فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا يربط بين تندوف وازويرات الموريتانية”.

ولم يقدم المسؤول تاريخا محددا لذلك.

وتابع ان هذا المعبر “ستكون له انعكاساته الايجابية، اولا لتعزيز العلاقات بين سكان المناطق الحدودية وثانيا فتح الباب لتبادل اقتصادي و تجاري اكبر بين البلدين الشقيقين”.

ويعد هذا المعبر البري الاول من نوعه بين البلدين واعلن الجانبان قبل اسابيع تنصيب لجنة مشتركة للنظر في الجوانب التقنية لفتحه رسميا.