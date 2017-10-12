الحكومة المغربية تؤكد عزمها تنفيذ مشاريع تنموية في الحسيمة

“القدس العربي” – (وكالات): أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عزمها على تنفيذ مشاريع تنموية في إقليم الحسيمة، شمالي البلاد، الذي يشهد حراكا شعبيا متواصلا منذ نحو عام للمطالبة بتحقيق التنمية فيه وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده عقب انعقاد مجلس الوزراء في العاصمة الرباط، إن “الحكومة جادة في تطبيق مشاريع التنمية سواء تلك المتعلقة بمشروع (الحسيمة منارة المتوسط)، أو المشاريع التنموية التي تهدف لتجاوز الفوارق بين مناطق البلاد أو تطوير الطرق”.

ومشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين أول 2015، بميزانية بلغت 6.5 مليارات درهم (نحو 667 مليون دولار)، لإنشاء مراكز صحية متخصصة، ومطار، ومناطق صناعية، ومنشآت رياضية، إضافة لبناء مسرح، ومعهد موسيقى، ودار للثقافة، إلى جانب عدد من المشاريع الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أشار الخلفي إلى أن عدد المشاريع التنموية التي أطلقتها وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال (حكومية)، بلغت أكثر من 220 مشروعا بقيمة وصلت نحو 3 مليارات درهم (319 مليون دولار).

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف” أكثر من 300 شخص، حسب ناشطين. فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجتها.