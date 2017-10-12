ديفو يأمل في دخول تشكيلة إنكلترا في كأس العالم 2018

“القدس العربي”-(وكالات): يقول جيرمين ديفو مهاجم بورنموث إنه يحتاج إلى تسجيل عدد كبير من الأهداف مع ناديه هذا الموسم لتعزيز فرصه في دخول تشكيلة انكلترا في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وكان تألق ديفو مع ناديه السابق سندرلاند الموسم الماضي دفع غاريث ساوثجيت مدرب انكلترا إلى استدعائه في مارس /اذار ويأمل اللاعب المخضرم في تكرار نفس الأداء مع بورنموث هذا الموسم للمشاركة في ثاني نهائيات لكأس العالم خلال مسيرته.

وقال ديفو (35 عاما) لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “في عام كأس العالم ترغب في الأداء بشكل جيد مع ناديك .. يتعين أن تسجل المزيد من الأهداف لدخول تشكيلة المنتخب”.

وتابع “بعد أن شاركت في كأس العالم من قبل أملك الخبرة. كل شيء يتعلق بكأس العالم يحظى بمذاق خاص.

“الحصول على فرصة خوض كأس العالم مرة ثانية سيكون أمرا مميزا جدا بالنسبة لي خاصة مع هذه المجموعة من اللاعبين”.

واستبعد ديفو من تشكيلة انكلترا في كأس العالم 2014 لكنه قال إن هذا الأمر حفزه بشكل أكبر على العمل بقوة للانضمام الى التشكيلة هذه المرة.

واضاف ديفو “في تلك الايام شعرت أنى كنت استحق الانضمام. بصراحة شعرت وقتها بخيبة أمل كبيرة وهذا حفزني كثيرا وجعلني أكثر رغبة في الذهاب هذه المرة”.

وسيسعى ديفو لتحسين سجله التهديفي حيث هز الشباك مرة واحدة فقط في اول سبع مواجهات بالدوري عندما يحل بورنموث ضيفا على ويمبلي لمواجهة ناديه السابق توتنهام يوم السبت.