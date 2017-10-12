مكونات سياسية يمنية ترفض اعتقال قيادات بحزب الإصلاح في عدن

“القدس العربي” – (وكالات): رفضت سبعة مكونات سياسية يمنية، اليوم الخميس، اعتقال قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من المؤتمر الشعبي العام المؤيد للحكومة الشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، و الحزب الاشتراكي اليمني ، إضافة إلى كل من التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، مع حزب اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.

وقال البيان “تتابع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بقلق بالغ التداعيات المترتبة على حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن”، معربة عن أسفها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي ينذر بتهديد “الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلد”.

وأضاف البيان أن “الأحزاب والقوى السياسة الموقعة على هذا البيان تدين أعمال الاعتقالات الخارجة عن القانون، وترفض بشكل مطلق كل مظاهر الاستهداف السياسي وأعمال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة “.

وأكدت هذه الأحزاب على شجبها لكل ممارسات وخطابات الشحن والتحريض المناطقية .

ودعت هذه الأحزاب في البيان، كافة مكونات العمل الوطني إلى رص الصفوف لمواجهة تحدي الانقلاب والمخاطر التي تهدد الكيان الوطني والعمل من أجل استعادة الدولة بشراكة الجميع، وفي المقدمة الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي.

وطالبت الأحزاب السبعة وزارة الداخلية “القيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنون والقيادات الإدارية في عدن من اغتيالات واعتقالات، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وكشف ملابساتها ووقف كافة الاختلالات الحاصلة، وإنهاء التجاوزات والمخالفات القانونية والتحقيق بشفافية وعدل فيما تم من انتهاكات”.

وطالبت في ختام البيان بإطلاق سراح المعتقلين فورا ورد اعتبارهم، وإخلاء مقر الإصلاح بعدن ومحاسبة من يقف وراء استغلال السلطات، واستهداف الأبرياء خلافا لأحكام القانون.

وكانت قوات أمنية قد اعتقلت أمس الأربعاء، عددا من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، المؤيد لعمليات التحالف العربي والرئيس هادي، والمشارك في الحكومة المعترف بها دوليا بعدة وزراء.