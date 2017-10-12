“نيتفليكس″ تطل على الشرق الأوسط بعروض عادل كرم

لندن – “القدس العربي”:

أعلنت شركة “نيتفليكس″ رسيما اختيار الممثل و”الكوميديان” اللبناني عادل كرم، ليكون معبرا لأول إنتاج لها في الشرق الأوسط.

ووفق بيان رسمي نشرته الشركة العالمية، أكدت أن كرم سيقوم في تقديم عروض كوميدية خاصة تعالج القضايا الاجتماعية العربية وبطريقة فكاهية. وأعلنت انه سيتم تسجيل العروض في “كازينو لبنان”. وقال عادل في بيان إنه متحمِّس ليكون جزءا من أول إنتاج أصلي ستنتجه “نيتفليكس″ في الشرق الأوسط.

وقال إيريك بارماك، نائب رئيس الأصول الدولية في نيتفليكس: “عادل كرم صوت قوي جدا في الكوميديا، ونحن متحمِّسون للغاية للتعاون معه، ولا نستطيع انتظار الجمهور المحلي، الذي يملك تقديرا عميقا للكوميديا، لمشاهدة العرض، وكذلك لتقديمه لجمهورنا العالمي”.

ويأتي الإعلان بعد عامين تقريبا من دخول” نيتفليكس″ منطقة الشرق الأوسط، والتي يبلغ عدد سكانها 370 مليون نسمة. ومنذ ذلك الحين كان من المتوقع أن تعلن عن سلسلة عربية.

وكرم، هو ممثل لبناني. اشتهر في اللوحات الكوميدية “لا يمل” مع المخرج ناصر فقيه لمدة طويلة. تم تغيير اسم البرنامج إلى “ما في متلو”.

اشتهر بشخصية أبو رياض وفريد الذي كان بطل سلسلة مغامرات أبو رياض على قناة المستقبل لفترة طويلة أيضا وكذلك شخصية تحسين كذلك الأمر إلى شخصية مجدي، وشخصية فريد منذر الريّس في مسلسل “أبو رياض” وسلسلة” ما في متلو” إضافة إلى شخصيات عديدة شارك في المسلسل الكوميدي السوري بقعة ضوء مع المخرج الليث حجو.

كما شارك في بطولة فيلم سكر بنات الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي الدولي 2007 للمخرجة نادين لبكي. أيضا شارك في الفيلم اللبناني وهلأ لوين للمخرجة نادين لبكي في عام 2011.