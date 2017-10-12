روسيا تطرح أوراق نقد جديدة تحتوي على رموز من شبه جزيرة القرم

عملة نقدية روسية

“القدس العربي”- (وكالات): طرحت روسيا أورقا نقدية جديدة تحتوي على رموز من إقليم شبه جزيرة القرم الأوكراني الذي انضم إليها بعد استفتاء عام 2014.

وقال إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي إن الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 روبل (3.46 دولار) وسيتم طرحها للتداول في شبه الجزيرة قريبا جدا، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

ومن المخطط طرح الورقة الجديدة في مختلف أنحاء روسيا بنهاية العام الحالي.

وكانت روسيا قد سيطرت على شبه جزيرة القرم منذ 3 سنوات ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيما اعتبرته انقلابا غربيا.

يذكر أن أغلب أوراق النقد الروسية تحمل صورا لأماكن وشخصيات تاريخية مهمة من مختلف أنحاء روسيا.

وقد اختار الشعب الروسي الرموز القرمية من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت.