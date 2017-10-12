امرأة تتخلى عن قصر بقيمة 2.3 مليون دولار عبر مسابقة “قرعة”

لندن -” القدس العربي”:

تخلت امرأة اسكتلندية خمسينية عن قصر “باهر” يعود إلى العهد الجورجي، تبلغ قيمته 2.3 مليون دولار أمريكي. وستجري مسابقة سحب لأسم الرابح (قرعة)، الذي سيحصل عليه بعد أن يشارك بدفع دولار فقط وتسجيل اسمه في حال حالفه الحظ لامتلاكه.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن القصر به مهبط للطائرات، ويحتوي على 6 غرف، وتضم أرضه ملعب غولف بـ 9 حفر وهو معروض الآن للسحب، حيث ستذهب أموال التسجيل إلى جمعية خيرية.

وتتوقع صاحبة القصر، دونا بيري جمع مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار أميركي) للجمعيات الخيرية. وتشمل الجائزة مدبِّرةً للمنزل، ومجموعة من المسؤولين عن الحديقة، وفواتير مدفوعة لمدة سنة، والرسوم الضريبية، و2000 جنيه إسترليني (نحو 2650 دولارا أميركيا) مقابل رسوم المحامي.