“سكايب” سيرد علي أسئلتك وحجز المطاعم

لندن – “القدس العربي” :

في إعلان مفيد، أكدت شركة مايكروسوفت عن جلب مساعدها الرقمي “كورتانا” إلى خدمة الاتصال “سكايب”، وذلك لمساعدة مستخدمي سكايب الأخيرة في الوصول إلى المعلومات بيسر وسهولة أثناء الدردشات.

وأوضحت مايكروسوفت إنه بات بإمكان الجميع الوصول إلى كورتانا في كل من المحادثات الفردية والجماعية في برنامج سكايب بغية التعامل مع مهام مثل جدولة المناسبات، أو إيجاد مطاعم قريبة، أو مشاركة معلومات أخرى.

وأضافت مايكروسوفت أنها ستبدأ جلب كورتانا إلى سكايب اعتبارًا من اليوم لمستخدمي الخدمة على نظامي أندرويد من غوغل وIOS من آبل في الولايات المتحدة الأميركية.

ويمكن كورتانا الإجابة عن الأسئلة بالطريقة نفسها التي يقوم بها في أماكن أخرى، إذ يمكن سؤاله عن أشياء مثل الجهات أو الطقس، لتظهر النتائج على شكل بطاقات. إضافة إلى القيام بأشياء مثل إجراء حجوزات المطاعم، يمكن لكورتانا على سكايب تقديم ردود مقترحة مثل “أنا بخير” حينما يسأل شخص ما “كيف حالك؟” أو “إنشاء تذكير” حينما يجري الحديث عن وضع خطط مع الأصدقاء. وسيتم إرسال التذكيرات بعد ذلك إلى الأجهزة الأخرى التي أُذن لها باستخدام كورتانا.