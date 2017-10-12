موقع اخباري جزائري يندد ب”الرقابة” بعد حجبه من شبكة الإنترنت الحكومية

“القدس العربي” – (وكالات): ندد مدير موقع اخباري يعنى بشؤون الجزائر بـ”الرقابة المقنعة” التي تمارسها الحكومة بعد حجب موقعه منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول على موزع الإنترنت وشركة للهاتف النقال.

وأوضح حميد قماش أنه “منذ الخامس من اكتوبر اصبح موقع تي اس اي محجوبا” عبر شبكة الإنترنت التابعة لشركة اتصالات الجزائر، المزود الوحيد للانترنت، او عبر فرعها لشبكة الهاتف النقال “موبيليس″.

وتملك الدولة شبكة الإنترنت و”موبيليس″.

وقال “هذه رقابة مقنعة”.

إلا ان الموقع يعمل من خلال “شبكتي الهاتف النقال أوريدو وجازي” وهذه الاخيرة مملوكة بنسبة 51 في المئة للدولة.

وكان الشقيقان حميد ولوناس قماش قاما بتاسيس الموقع الاخباي “كل شيئ عن الجزائر” عام 2007 من فرنسا ويخضع للقانون الفرنسي، لكن غالبية أعماله في الجزائر ما جعله وفقا لمالكيه “الموقع الاكثر تصفحا بسبعة ملايين زائر شهريا”.

ويبث الموقع، المعروف بانتقاده للسلطات، الأخبار باللغتين العربية والفرنسية.

وبعد ان نفت شركة اتصالات الجزائر اي حجب للموقع، أقرت باحتمال “حدوث خلل تقني” بحسب حميد قماش، مؤكدا أن هذه الشركة لا ترد على اتصالات ادارة الموقع.

كما لم يتسن لفرانس برس الاتصال بشركة اتصالات الجزائر.

وكانت ادارة الموقع نشرت الخميس مقالا اعتبر فيه مدير تحريره لوناس قماش أن شركة اتصالات الجزائر “ترفض التعاون” منددا ب”المساس الواضح بحرية الصحافة” و”حرية التعبير”” وكذلك حرية “الوصول الى الانترنت”.

واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن “اقتصار انعدام إمكانية الوصول لمحتويات الموقع على خدمات الشركات العامة يبعث على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بحجب سياسي في ضوء الخط الناقد الذي يتبناه الموقع تجاه السلطات”.

ودعت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة في بيان “السلطات المعنية إلى بذل قصارى جهدها لضمان العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي والحرص على توفير مناخ تسوده التعددية الإعلامية”.

وتحتل الجزائر المركز 134 على جدول وضعته مراسلون بلا حدود لتصنيف الدول في مجال حرية الاعلام.

وسبق للمنظمة ان نددت في يونيو/حزيران ب “التحرش” و”التهديد” و”الضغوط” التي يتعرض لها الصحافيون.