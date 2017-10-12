الصومال: وزيرالدفاع وقائد القوات المسلحة يستقيلان من منصبيهما‎

“القدس العربي” – (وكالات): قدّم، الخميس، كلّ من وزير الدفاع الصومالي، عبد الرشيد عبد الله محمد، وقائد القوات المسلحة في البلاد، أحمد جمعالى جيدي، استقالتهما من منصبيهما.

وأعلنت “إذاعة مقديشو” الحكومية، اليوم، أن الوزير وقائد القوات المسلّحة، قدّما استقالتهما خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ووفق المصدر نفسه، فإن رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، قبل استقالتهما، وعيّن العقيد عبد جامع حسين، قائدا جديدا للقوات المسلحة.

فيما لم يعلن حتى الآن خلفا لوزير الدفاع المستقيل.

ومع أن الوزير وقائد القوات المسلحة لم يعلنا أسباب استقالتهما، إلا أن بعض المصادر الإعلامية أشارت أن الاستقالة تعود إلى اختلاف في وجهات النظر بينهما في العديد من الملفات الأمنية.

ومن بين تلك الملفات، حادثة بلدة “بريري” (جنوب) التي قتلت فيها قوات أمريكية أكثر من 11 مدنيا، ثم تضاربت تصريحات قائد القوات المسلحة الذي قال، في تعقيب فوري عقب الحادث، إن القتلى مدنيون، في حين قال وزير الدفاع إنهم عناصر إرهابية من حركة “الشباب”.

وأضافت المصادر نفسها أنّ الحكومة الصومالية قرّرت إعفائهما غير أنهما استبقا الأمر وقدّما استقالتهما.