صحيفة إسبانية: هكذا رفضت أمريكا خطة إماراتية لغزو قطر بجيش من المرتزقة

“القدس العربي”:

كشفت صحيفة “ABC” الإسبانية نقلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق عبد الله بن حمد العطيةـ عن خطة خطيرة أعدتها أبوظبي لغزو قطر بحيش من المرتزق.

ونقلت عن العطية قوله إن نحو 15 ألف مرتزق، معظمهم من كولومبيا وأمريكا الجنوبية وتابعين لشركة “بلاك ووتر” الأمنية الأمريكية كانوا يتدربون في قاعدة “ليوا” بغرب الإمارات بغية غزو قطر، لكن أمريكا رفضت الخطة الإماراتية. وذكرت الصحيفة أن الخطة كانت معدة قبل إعلان الحصار الاقتصادي والدبلوماسي ضد قطر من قِبل الدول الأربع.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي استعانت بمرتزقة “بلاك ووتر” في عملياتها خلال الحرب باليمن، وتحت ذلك الغطاء كانت تعد لغزو قطر بهدف الإطاحة بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، واستبداله بعضو آخر من العائلة المالكة، يكون تحت إمرة الإمارات والسعودية.

وقد حاولت الإمارات وبعدها السعودية استمالة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لكن الصحيفة ذكرت أن ترامب بدأ يبتعد شيئا فشيئا عن السعوديين والإماراتيين، حتى إنه قدّم نفسه وسيطا بين قطر و دول الحصار. وأكدت أن ذلك لم يكن عبثا، بل نظرا إلى أن الولايات المتحدة تملك أكبر قاعدة عسكرية لها في قطر، ولها مصالح اقتصادية كبيرة في البلاد.

ولفتت الصحيفة في الأخير إلى ما كتبه روبرت فيسك، أحد أشهر المراسلين الصحفيين البريطانيين في الشرق الأوسط، في تقرير له، أنه طرح خلال إحدى المرات سؤالا على أمير دولة قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، مفاده: “لماذا لم تقُم قطر بطرد الأمريكيين من البلاد؟”. حينها، لم يتردد الملك في الإجابة في الرد: “في اللحظة التي سأفعل فيها ذلك، سيقوم إخواننا العرب بغزونا!”.