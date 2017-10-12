  فيلم “فيفتي شيدز″ المثير للجدل بجزء ثالث في “عيد الحب”

لندن – “القدس العربي” :

بعد نجاحه وإثارته موجة انتقادات كبيرة، ها هو الفيلم العالمي المعروف بـ “فيفتي شيدز″، سيطل على جمهوره من جديد في جزء ثالث بعنوان: داركر”.

ووفق موقع “إي نيوز″ الأمريكي، فإن الجزء الثالث سيطلق في “عيد الحب” 9 فبراير/ شباط 2018، كما أعلنت الكاتبة البريطانية إيريكا ميتشل -صاحبة الثلاثية الروائية الشهيرة 50 Shades .

وهذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها جيمس (54 عاما)، كتابة رواية من الثلاثية الشهيرة، التي تحكي تفاصيل علاقة الحب بين الشابة آناستازيا ستيل ورجل الأعمال كريستيان غراي في مدينة سياتل الأمريكية، وتتطرق إلى الطقوس الجنسية الغريبة التي يمارسها الصديقان.

ففي عام 2011، نشرت جيمس Fifty Shades of Grey من وجهة نظر كريستيان بطل الرواية، وقد انتقد النقّاد الكتاب الذي لاقى إقبالا شديدا من القرّاء، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة خلال أيام من نشره في الأسواق.