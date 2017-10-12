مصدر طبي سوري: 30 قتيلا في قصف على مدينة الرقة

“القدس العربي” – (وكالات): قتل 30 مدنيا على الاقل في قصف جوي على حي البدو، الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في مدينة الرقة شمال شرق سوريا .

وقال مصدر طبي في محافظة الرقة أن ” 30 شخصاً على الاقل قتلوا عصر اليوم الخميس، في قصف طائرات التحالف الدولي مبنى في حارة البدو “.

وأكد المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه “يرجح ان يكون عدد القتلى أكثر من ذلك، ولكن من شهادة الجيران الذين أحصوا عدد القتلى الذين ما زالت جثث بعضهم تحت الانقاض “.

وتعتبر حارة البدو -التي تقع في وسط المدينة الشمالي- من أكثر الاحياء ازدحاما بالمباني ونزح إليها اغلب سكان الاحياء الغربية والشرقية من المدينة، والتي تعد بوابة الخروج من المدينة الى المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية .

وتتعرض حارة البدو لقصف كثيف من مدفعية قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في القصف ،حيث قتل اكثر من 30 شخصا بداية أغسطس/آب الماضي أغلبهم من عائلة واحدة وهم نازحون من مدينة تدمر في قصف على المبنى الذي يعيشون فيه .