جوزيه مورينيو ينتظر أضخم مكافأة في حياته

“القدس العربي”: مع تحسن نتائج مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، بدأت تنتشر أنباء عن رغبة الإدارة في تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة خمس سنوات، رغم أن عقده الحالي من المفترض أن ينتهي مع حلول منتصف عام 2019.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”، فإن إدارة النادي تستعد في الوقت الحالي، لفتح مباحثات مع وكيل أعمال المدرب البرتغالي جورجي مينديز، للاتفاق حول بنود عقده الجديد، الذي سيجني من ورائه 65 مليون جنيه إسترليني إذا حافظ على مكانه حتى عام 2022.

وتولى مدرب ريال مدريد الأسبق قيادة اليونايتد العام الماضي، خلفًا للهولندي لويس فان غال، وفي بدايته لم تكن الأمور تسير على ما يُرام، خاصة على مستوى بطولة الجماهير المُفضلة “البريميرليغ”، إلا أنه نجح في إنقاذ موسمه بالخروج بلقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، بعد أن أنهى الدوري في المركز السادس.

وبدأ مورينيو هذا الموسم من حيث انتهى الموسم الماضي، ووضح ذلك من خلال تحسن النتائج والأداء حتى الآن، بمزاحمة مانشستر سيتي على الصدارة بنفس الرصيد، وتحقيق انتصارين في أول مباراتين في دوري الأبطال، لذا بدأت حملة الترويج لعقده الجديد، قبل أن يقضي نصف مدة عقده الحالي.