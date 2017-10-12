مرشح قطر إلى نهائي انتخابات رئاسة “اليونسكو” بعد تصدره الجولة الرابعة

“القدس العربي” – (وكالات):

تصدر مرشح قطر د.حمد بن عبد العزيز الكواري، نتائج الجولة الرابعة من الانتخابات على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والتي عقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وتأهل بذلك إلى الجولة النهائية والحاسمة التي ستجرى غدا.

وحصد مرشح قطر 22 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات البالغ 58 صوتًا، فيما تعادلت كلا من المرشحة الفرنسية أودري أزولاي، وزيرة الثقافة والاتصالات، ووزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقا، مشيرة خطاب، بحصول كلا منهما على 18 صوتا.

وكان وزير الثقافة القطري السابق الكواري تعادل أمس مع المرشحة الفرنسية وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، أودري أزولاي في الجولة الثالثة .

وبهذا يصعد مرشح قطر إلى الانتخابات النهائية فيما يتم التصويت غدا على كل من مرشحي مصر وفرنسا في جولة إضافية لاختيار منافس للمرشح القطري في الجولة الأخيرة.

وتُجرى الانتخابات على مراحل، بين يومي 9 و13 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لاختيار خليفة للبلغارية إيرينا بوكوفا (2009-2017).

ويتنافس في الجولة الأخيرة من هذه الانتخابات أعلى مرشحين حصلا على أصوات.

ويشترط للفوز حصد نسبة (50%+1)، وهي تعادل 30 صوتاً، علاوة على حصول الفائز على موافقة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعددهم 195 دولة، في جلسة تعقد يوم 10 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

ويتنافس في انتخابات الـ”يونسكو” سبعة مرشحين من قطر، ومصر، ولبنان، وفرنسا،، وفيتنام وأذربيجان، فيما انسحب المرشح الصيني.