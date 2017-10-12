ماذا سيفعل رئيس الريال لشراء خليفة رونالدو؟

“القدس العربي”: أفادت تقارير إسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لديه رغبة حقيقية في ضم هداف توتنهام هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لضمان مستقبل هجوم النادي الملكي بعد تقدم هدافه الأول على مر التاريخ كريستيانو رونالدو في السن، أو رحيله في أي وقت من الأوقات.

صحيفة “دياريو غول” الإسبانية، ادعت أن رجل الأعمال الإسباني على أتم الاستعداد لإتمام صفقة تبادلية تاريخية مع نظيره في السبيرز دانيال ليفي، بموجبها سيترك الثنائي لوكا مودريتش وغاريث بيل يعود إلى الجزء الأبيض من شمال لندن، بالإضافة إلى كريم بنزيمة، مقابل الحصول على توقيع عقد قائد المنتخب الإنكليزي.

وأشار المصدر إلى أن بيريز سيعرض على ليفي المفاضلة ما بين دفع 200 مليون نقدًا أو المبادلة، على اعتبار أن قيمة الثلاثي تُعادل نفس المبلغ، لكنه لا يخشى شيء أكثر من تعنت رئيس الديوك، المعروف عنه طمعه الزائد في أسعار اللاعبين كما فعل مع بيل عام 2013، ببيعه مقابل 86 مليون إسترليني.

وشهد عام 2017 توهج صاحب الـ 24 عامًا بشكل غير مسبوق، حيث يتفوق على الثنائي الأفضل عالميًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عدد مرات تسجيل الهاتريك، في ست مباريات، غير أنه سجل 11 هدفًا في أول تسع مباريات هذا الموسم، الأمر الذي قد يدفع ليفي للمطالبة بأكثر من 200 مليون يورو، خاصة بعد التضخم الكبير الذي حدث في سوق اللاعبين، منذ انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة مقابل تسديد قيمة فسخ عقده 222 مليون يورو.